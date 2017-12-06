Поисковик из РМ выиграл диплом в номинации "Художественное слово" на фестивале "Ровесников следы"

В Казани прошел VIII Межрегиональный фестиваль поисковой песни и агитбригад "Ровесников следы". Участником фестиваля стал и представитель поискового отряда саранского МГУ им. Н. П. Огарева Сергей Цыганов. Он стал дипломантом в номинации "Художественное слово", прочитав стихотворение поэта-фронтовика Виктора Авдеева "Мне 18 было под Москвой".

Всего для участия в фестивале в Татарстан прибыли 200 человек. Они были отобраны из 600 претендентов, подавших заявки. Ребята пели песни, читали стихотворения, показывали различные постановки о Великой Отечественной войне и о героях тех сражений.

Источник: "Известия Мордовии".