Жительница Мордовии заплатила 50 тысяч рублей, спасая от ареста "Ауди A5"

На исполнении в Чамзинском отделе судебных приставов Мордовии оказалось производство о взыскании с 24-летней жительницы Чамзинки штрафов ГИБДД на сумму более чем 50 000 рублей.

Автоледи знала о долге, однако выплачивать его не спешила. При этом женщина передвигалась по дорогам республике на "Ауди A5".

Машина была обнаружена с помощью системы "Поток+" на парковке в районе торгового центра "Планета". Судебный пристав арестовал дорогую иномарку и изъял ее.

Перспектива стать пешеходом не устроила должницу. На следующий день она выплатила весь долг и исполнительский сбор.

Источник: "Известия Мордовии".