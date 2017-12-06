«Ростелеком» провел семинар для руководителей медицинских учреждений Республики Мордовия

«Ростелеком» совместно с технологическим партнером «РТ Лабс» провел бизнес-семинар «Комплексная медицинская информационная система здравоохранения Республики Мордовия: итоги работы и перспективы» для руководителей медицинских учреждений Республики Мордовия.

Участники семинара – более 40 руководителей и ИТ-специалистов лечебных учреждений региона – подвели итоги работы комплексной медицинской информационной системы (КМИС) в 2017 году, а также ознакомились с мероприятиями направленными на повышение эффективности функционирования КМИС. Представители «РТ Лабс» презентовали новые модули и сервисы комплексной системы, которые планируется внедрить в 2018 году, например, модули «ЦАМИ: Телерадиология» и «Электронная очередь».

«На сегодняшний день проникновение КМИС в республике составляет 55%, а в первом квартале 2018 года планируется достичь 100%, – подчеркнул директор ОП Нижний Новгород «РТ Лабс» Олег Педь. – Среднее количество созданных в КМИС обращений пациентов за медицинской помощью в месяц в 2016 году составляло порядка 175 тыс., в 2017 – 404 тыс., т.е. за год этот показатель увеличился более чем в 2 раза, и в общем итоге число обращений превысило 3,5 миллиона. Кроме того, за год объем электронных медицинских карт пациентов вырос на 20%: в 2016 году зарегистрировано почти 750 тыс. медкарт, а в 2017 году их число превысило 880 тыс. Ежемесячно в КМИС оформляется более 300 тыс. талонов на прием к врачу».

«Медицинская информационная система постоянно развивается и решает множество задач, направленных на повышение эффективности работы медицинского персонала и качества оказываемых пациентам услуг в лечебном учреждении. «Ростелеком» обладает необходимыми техническими и инфраструктурными возможностями для дальнейшего развития и стабильного функционирования системы в республике», – отметил директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон.

«Комплексная медицинская информационная система» – это универсальное решение для автоматизации деятельности всех медицинских организаций и комплексной информатизации отрасли здравоохранения региона. Первые модули КМИС в Республике Мордовия были внедрены «Ростелекомом» в 2012 году, на сегодняшний день они функционируют в 47 медицинских лечебных учреждениях Республики Мордовия. Ее пользователями являются более 2 500 сотрудников отрасли здравоохранения.