Жить полноценной и здоровой жизнью не так сложно, в основе лежат всего несколько принципов, соблюдение которых совершенно не сложное, но порой требует от человека решительности и терпения, чтобы сформировать новые привычки жизни. Если говорить о базовых понятиях, то в это понятие включено всего восемь основных пунктов, выполнение которых под силу практически любому человеку, начиная от ребенка, заканчивая стариком. Поговорим подробнее, в чем же основы здорового образа жизни, какие нужны действия и от чего стоит отказаться?

Основы здорового образа жизни: все просто и доступно

Все принципы, которые помогут любому человеку оздоровить свой организм, уменьшить вероятность болезней и различных патологий, проводить профилактику инфекций просты до банальности. Их знают все, но вот соблюдают очень немногие. За основы здорового образа жизни взят отказ от вредных привычек, к которым относятся не только курение с приемом алкоголя (а то и различных наркотических или психотропных средств), но и иные патологические привязанности человека. Это избыток потребления кофе, сладкой еды, газированных напитков, лежания на диване по вечерам и много что еще. Даже только этот шаг уже поможет стать гораздо спокойнее и здоровее.

Кроме того, важно вести активную жизнь, в которой нет места гиподинамии, просиживанию дома и статичным нагрузкам. Все это ослабляет скелет и мышечный каркас, уменьшает сопротивляемость организма. Но и чрезмерные физические нагрузки не менее опасны и вредны для тела, важен баланс: тренировки в спортзале, занятия спортом, активные вылазки на природу и отдых.

Важным моментом для здоровья и хорошего самочувствия является постоянная масса тела. Опасно не только ожирение, но и дефицит веса, при котором резко расстраиваются метаболические процессы. Поэтому нужно следить за питанием, делать так, чтобы поступающие калории не копились, а активно расходовались.

ЗОЖ питание и не только

Немалую роль играет и ЗОЖ питание, которое должно быть полноценным как по энергетической составляющей, так и по нутриентам. Многие люди недополучают витаминов и минералов, растительных волокон пищей, в то время как калорий, жиров и углеводов в нем в избытке. Все это нужно учитывать, когда готовятся обеды и ужины, рацион должен быть разнообразным, полезным и правильным. И не стоит думать, что такая еда дорого стоит, можно из совсем простых и доступных продуктов составить очень правильное меню для ежедневного применения.

Не менее важный пункт в профилактике проблем со здоровьем – это режимные мероприятия, организму гораздо проще существовать, если у него рационально чередуются труд и отдых, достаточно времени на сон и активность. Поэтому важно придерживаться определенного графика не только по будням, когда человек работает, но и в выходные и праздничные дни, в отпуске. Особенно это важно для тех, кто имеет ненормированный график, надомную работу или различные иные варианты деятельности.

Для того, чтобы меньше и легче болеть, особенно в межсезонье и с наступлением эпидемий гриппа и ОРВИ, важно систематическое закаливание. Это не обязательно хождение по снегу босыми ногами или ныряние в прорубь. Есть менее экстремальные, но от этого не теряющие своей эффективности методики. Помогут в закаливании силы природы - вода и воздух, солнечный свет.

Важно всегда следить за гигиеной тела – это немалая составляющая здоровья. Тело и интимная область, полость рта требуют постоянного ухода и заботы. Ежедневные души или ванны, чистка зубов и полоскание ротоглотки, промывание носовой полости и удаление из нее слизи и корочек казалось бы банальность – но очень важная.

И естественно, что психологическое спокойствие, уравновешенность и уверенность в себе – это важная часть здоровья.