«Ростелеком» запускает коробочные решения мобильного интернета для малого и среднего бизнеса

В комплект «Интернет для бизнеса» входит: 4G/Wi-Fi роутер с поддержкой высокоскоростного интернета до 100 Мбит/с или 4G модем. Стоимость подключения комплекта всего 1 рубль*. Ежемесячная абонентская плата от 750 рублей.

Предприниматели смогут быстро развернуть интернет-сеть в своем офисном пространстве, на складе или обеспечить интернетом разъездного сотрудника для организации мобильного офиса в любом месте за 5 минут.

Абонентам предлагается 4G USB модемы или 4G Wi-Fi роутеры производства компании Huawei. Акция действует по всей России, подробности можно уточнить по адресу (https://moscow.rt.ru/b2b/mobile/act_mobile_b2b/mobile_internet).

«С помощью комплекта «Интернет для бизнеса» предприниматели могут легко и максимально быстро подключить свой офис, салон красоты или склад к 4G интернету, - говорит директор по маркетингу бизнес-сегмента «Ростелекома» Сергей Таболин. - Мы понимаем, что малый бизнес особенно остро нуждается в минимизации своих издержек, поэтому мы сделали этот комплект максимально доступным по стоимости. Кроме того, наше решение позволит руководителям не задумываться о сложных схемах организации интернет доступа в офисе».

* Стоимость действительна при условии подключения на тарифный план «Интернет для бизнеса 50» и заключении договора на срок не менее 12 месяцев.