18 декабря станет известно, какая сборная будет базироваться в Саранске во время ЧМ-2018

В Мордовии прошел брифинг, посвященный участию Саранска в мероприятиях финальной жеребьевки ЧМ-2018. На вопросы журналистов ответили министр целевых программ РМ Алексей Меркушкин и директор Волонтерского центра ЧМ-2018 Иркям Суркова.

Меркушкин оценил сборные, которые приедут в Саранск по итогам жеребьевки. Напомним, это Португалия, Колумбия, Дания, Перу, Тунис, Панама, Япония и Иран.

"Мы получили межконтинентальный набор стран, с разными культурами и традициями. У всех этих сборных дружелюбные и приветливые болельщики. К нам приедет Криштиану Роналду, что откладывает особый отпечаток. Позавчера в Саранске была португальская делегация, которая уверена, что в Саранск приедет большое количество болельщиков из этой страны. Не надо забывать и о том, что у Роналду есть и персональные болельщики из других стран", - отметил Меркушкин.

Добавим, что 18 декабря станет известно, какая сборная во время ЧМ будет базироваться непосредственно в Саранске. Скорее всего, ею станет Панама.

Меркушкин также ответил на вопрос, сколько билетов на данный момент продано на матчи в Саранске. По его словам, этой информацией владеет ФИФА, однако представители организации эту цифру пока не называют.

Иркям Суркова, в свою очередь, рассказала, какую помощь волонтеры из Мордовии оказали во время жеребьевки мундиаля. По ее словам, волонтеры работали в Москве в аэропортах, в местах аккредитации и протокола. А один из волонтеров в медиацентре Кремля осуществлял IT-поддержку.

Источник: "Известия Мордовии".