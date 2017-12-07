В Саранске безработный украл 2 телефона и деньги из квартиры бывшей сожительницы

46-летняя жительница Химмаша подала заявление в полицию о краже у нее двух смартфонов и денег. Имущество было украдено из квартиры пострадавшей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, вскоре после подачи гражданкой заявления по подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний безработный, бывший сожитель дамы. Оказалось, что мужчина знал об отъезде своей бывшей пассии из города на пару дней. Воспользовавшись случаем, вор сломал замок в квартиру женщины и взял оставленные на столике гаджеты и деньги.

Имущество возвращено владелице. Преступнику грозит до 6 лет заключения.

Источник: 13.мвд.рф