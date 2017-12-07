Автовокзал в Кемле прекратил свою работу

Кемлянский автовокзал Мордовии прекращает работать. С 5 декабря продажа билетов на регулярные автобусные маршруты осуществляется в Кемле по адресу ул. Ленинская, 2 "б" - около Центра культуры рядом с магазином "Норовские продукты". Оттуда же и будут выезжать автобусы. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на администрацию ОАО "Объединение автовокзалов и автостанций".

Кемлянский автовокзал построен и сдан в эксплуатацию в 1999 году. Его вместимость - 75 человек. Причины закрытия не уточняется. Также неизвестно, что теперь будет со зданием автовокзала.