В Саранске ищут мужчину, укравшего бутылку водки и 6 плиток шоколада

Полиция Саранска разыскивает гражданина, который совершил кражу алкоголя и закуски из магазина. Как сообщили в пресс-службе МВД по Мордовии, вечером 5 декабря мужчина прошел в торговый зал и украл бутылку водки и шесть плиток шоколада.

Приметы преступника: на вид 35-40 лет, плотного телосложения, рост 170-175 см, стрижка короткая. Был одет: болоньевая куртка с меховым воротником черного цвета, брюки черного цвета, ботинки черного цвета.

Пресс-служба МВД также публикует скриншот с камер видеонаблюдения и просит всех, кому что-то известно о преступнике, сообщить по телефонам: 89271709171, 29-90-02 или 02.

Источник: 13.мвд.рф