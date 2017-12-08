Житель Саранска не поделился с приятелем выигрышем в букмекерской конторе, за что пойдет под суд

Прокурор Пролетарского района Саранска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего парня, которого обвиняют в присвоении чужих средств. В пресс-службе ведомства сообщили, что обвиняемый познакомился в игровом клубе с другим азартным мужчиной. В итоге, парень убедил своего нового приятеля передать ему 100 тысяч рублей на спортивную ставку.

Когда матч завершился с нужным результатом, обвиняемый забрал себе весь выигрыш в размере 250 тысяч рублей и исчез. За свое преступление теперь ему придется ответить в суде.

Источник: prokrm.ru