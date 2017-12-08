Двое жителей Мордовии совершили групповое изнасилование: подробности

Двоих жителей Мордовии арестовали по подозрению в групповом изнасиловании девушки. Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, преступление было совершено в квартире у потерпевшей в Саранске в ночь на 29 ноября.

По данным следствия, предварительно насильники сильно избили брата девушки. Пострадавшей удалось вырваться из рук своих мучителей, выбежать из квартиры и сообщить о произошедшем в полицию. Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались ранее судимые молодые люди в возрасте 23 и 25 лет.

В настоящее время они заключены под стражу, им предъявлено обвинение. Устанавливаются все обстоятельства преступлений.

Источник: mordovia.sledcom.ru