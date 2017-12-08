Мордовский филиал Почты России получил 9 новых автомобилей

Филиалы Почты России в Мордовии получили в свое распоряжение 9 новых автомобилей. Отныне жителей региона будут обслуживать 4 грузовых "ГАЗ-2705", 4 автофургона "3010GA" ("Газон-Next") и один автофургон "ГАЗ-3302-1744".

Автомобили будут использоваться для перевозки почтовых отправлений на всей территории Мордовии. Все машины оснащены тахографами и спутниковыми системами ГЛОНАСС.

Обновление парка автомобилей Почты России в регионе-13 происходит ежегодно. В 2015 году Мордовия получила 16 новых машин, в 2016 – еще 9. В начале этого года в регион поступило передвижное отделение почтовой связи. В настоящее время автопарк филиала насчитывает 140 машин.

Источник: "Известия Мордовии".