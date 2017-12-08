В Мордовии ищут мужчину, который вышел покурить и пропал

Полиция Мордовии разыскивает 61-летнего жителя Чамзинского района Ивана Письмаркина. Пожилой мужчина пропал 3 декабря, когда около 9 вечера ушел из своего дома в селе Пянгелей и до сих пор не объявился.

Супруга, дочка, зять и внуки пропавшего рассказали, что мужчина вышел на улицу покурить. Через 20 минут супруга решила позвать мужа в дом, но его нигде не было. Несколько дней родственники и полиция ведут поиски Ивана Письмаркина, пока они не увенчались успехом. Пропавший был одет в серую куртку и меховую шапку, в темно-синее трико и в черную футболку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины на фото, просят позвонить по телефонам: 89875714772 – дочь Антонина, 89026685610 – зять Евгений.

Источник: "Известия Мордовии".