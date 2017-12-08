Мордовские спортсмены завоевали награды на всероссийских турнирах по греко-римской борьбе

Воспитанники СШОР РМ по греко-римской борьбе имени Алексея Мишина приняли участие во всероссийском турнире памяти Н. Шмакова, который прошел в Люберцах (Подмосковье). Наилучшего результата среди представителей региона-13 достиг Кирилл Горшенин, ставший бронзовым призером турнира в весовой категории до 59 кг.

Другие воспитанники СШОР выступали в Тамбове (турнир "Юность России"), Ульяновске (турнир "Борец") и Рязани (турнир Соловьева). Победителями и призерами стали: Вадим Винтенков, Антон Плотников, Максим Никишин, Адель Абузяров, Рахим Кутуев, Руслан Асерин, Ибрахим Мавлиханов, Егор Бережнов и другие.

Источник: mordovia-sport.ru