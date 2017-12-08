В Мордовии осудят мигранта, который подделал документы и пытался дать взятку полицейскому

27-летний житель одной из среднеазиатских республик предстанет перед судом Мордовии за мошенничество. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, мужчина обвиняется в использовании заведомо подложного документа.

В октябре текущего года обвиняемого задержали в поезде "Санкт-Петербург-Уфа". При проверке документов он предъявил транспортным полицейским поддельную миграционную карту. Чтобы не нести ответственность за аферу с документами, мигрант предложил полицейскому 5 тысяч рублей. Однако страж порядка отказался "закрыть глаза" на нарушения и зафиксировал попытку дачи взятки.

Молодому человеку грозит до 5 лет заключения со штрафом в размере от 5-кратной до 15-кратной суммы взятки.

Источник: 13.мвд.рф