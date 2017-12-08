Владимир Волков: Мордовия постоянно ощущает личную поддержку Владимира Путина

Глава Мордовии Владимир Волков прокомментировал новость о том, что президент России Владимир Путин будет выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года. По его словам, вся республика горячо поддерживает такое решение Путина и благодарит за то внимание, с которым он относится к региону-13.

"Мы постоянно ощущаем личную поддержку президента, который с нами и в непростые периоды, и во время наших побед, в моменты радости. Так было всегда! Путин неоднократно бывал в Мордовии, в деталях знает, чем живут наши люди. Мы вместе провели Тысячелетие единения мордовского народа с народами Российского государства. Благодаря президенту в Россию пришел чемпионат мира по футболу, и благодаря Путину Саранск стал одним из городов-организаторов этого грандиозного мирового события.

Очень важно, что президент постоянно помогает нам в реализации всех наших стратегически значимых проектов – в развитии промышленности, сельского хозяйства, строительстве дорог, жилья, школ, детских садов, поддержке науки и культуры", - сказал Волков.

Он также выразил уверенность, что всенародная поддержка жителями России и, в частности, Мордовии позволит Путину победить на выборах 2018 года.

Источник: "Известия Мордовии".