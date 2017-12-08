В селе Ардатовского района сгорели еще 200 квадратных метров сараев

В поселке Тургенево Ардатовского района зафиксированы очередные случаи возгорания сараев. Напомним, чуть более недели назад в населенном пункте выгорело 300 квадратных метров построек. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, 5 декабря там вновь заполыхали деревянные строения

В результате, огонь уничтожил 200 квадратных метров сараев на улице Заводской. К тушению пожара были привлечены и профессионалы, и добровольцы. Общими усилиями им удалось справиться с огнем.

Причина возгорания устанавливается. Также неизвестна сумма нанесенного ущерба.

Источник: 13.mchs.gov.ru