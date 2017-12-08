Следственный комитет назвал возможную причину массового отравления школьников в Саранске

Массовое отравление учащихся саранской гимназии №5 могло произойти из-за некачественной воды. Такую версию выдвинули в Следственном комитете РМ.

В пресс-службе ведомства сообщили, что после отравления учеников в школе проведена проверка. Сотрудники Роспотребнадзора изъяли образцы продуктов питания в школьной столовой, но нарушений в них не выявили. Поскольку все заболевшие школьники живут в одном многоквартирном доме, специалисты взяли пробы воды из сетей. Сейчас проводится их исследование.

Напомним, в конце ноября 11 подростков обратились в больницу с симптомами отравления. Один ребенок был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, остальные лечились дома.

Источник: mordovia.sledcom.ru