Экс-директору парка "Смольный" присудили условный срок и крупный штраф за мошенничество

Бывший директор национального парка "Смольный" приговорен к трем годам заключения условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей за мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда Саранска.

Напомним, 68-летний Геннадий Маскаев незаконно приватизировал два земельных участка и расположенные на них кордоны. Экс-директор дал своим подчиненным указание списать лесные дома с баланса госучреждения из-за якобы их полной физической изношенности. Сотрудники парка не могли ослушаться своего шефа, кроме того, по их словам, они и не подозревали, что совершают преступление.

На самом деле лесные дома, которые были довольно крепкими и добротными, перешли в собственность Маскаева. Сумма ущерба составила почти 4 млн рублей.

В судебном заседании Маскаев вину признал полностью.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru