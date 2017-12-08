В Мордовском республиканском краеведческом музее можно встретить Новый год с богами

Работники Республиканского краеведческого музея им. И. Д. Воронина, справившего прошлым летом новоселье, начало нового календарного года решили отметить оригинально.

Сообщается, что 28-29 декабря посетители новейшего музейного дома-дворца на ул. Саранской, 2 станут участниками интересной истории в компании с персонажами мордовских национальных сказок. Они познакомятся с хранительницей домашнего очага Кудавой и справедливым главным языческим богом Нишке-Пазом. Вместе с ними детвора сумеет задобрить Виряву, которая охраняет богатство леса, для того чтобы отпраздновать Новый год возле нарядной ёлки.

Для этого потребуется ответить на загадки, помериться знаниями и умениями в весёлых конкурсах. И, разумеется, абсолютно всех ждут приятные сюрпризы.

Источник: "Известия Мордовии".