Жителя Мордовии "развели" на 6 тысяч рублей

В Ромодановском районе Мордовии зафиксирована афера под предлогом оформления ОСАГО через интернет.

Сообщается, что к правоохранителям обратился 44-летний уроженец республики и сообщил, что лишился практически 6 000 рублей. Мужчина увидел в сети объявление о реализации страхового полиса, за оформление которого запрашивали предоплату в 5 929 рублей, которую доверчивый автолюбитель перевел на банковский счет. Но заказанный и оплаченный документ он так и не получил, а веб-сайт оказался заблокированным.

В республиканском МВД отметили, что веб-сайты аферистов похожи по дизайну на сайты официальных страховщиков. Помимо этого на них могут быть заявлены более низкие цены и нет личного кабинета клиента.

Источник: 13.мвд.рф