В Мордовии появилась первая юнармейская комната

Первая в республике комната юнармейца оборудована в саранской школе №35. В ее торжественном открытии принял участие бывший ученик школы, а в настоящее время начальник Главного управления по работе с личным составом ВС РФ полковник Михаил Барышев.

Комната отряда "Юнармии" – это место, где дети будут постигать азы военного дела, изучать героическое прошлое страны, проводить разнообразные мероприятия, отдыхать. По этой причине при оборудовании кабинета все это было предусмотрено. Есть тут и мультимедийное оборудование, и библиотека патриотической литературы, и макеты орудия, и тренажер для обучения оказанию первой помощи.

Ну а первое мероприятие в новейшем юнармейском классе получилось весьма теплым и неформальным. За чашкой чая подростки побеседовали с Михаилом Николаевичем, задали ему немало вопросов.

Говоря о дальнейшем развитии юнармейского движения, Михаил Барышев подчеркнул, что необходимо, чтобы оно не было формальным, важно заниматься конкретными, нужными государству делами. А также предложил юнармейцам продумать собственную программу действий.

Источник: "Известия Мордовии".