Жительница Саранска выбрала местом жительства и работы село

По программе "Земский доктор" приехала на работу в ФАП поселка Коммунар Лямбирского района Екатерина Проконькина. Ей выделяют землю под строительство жилья и один миллион рублей подъемных.

Жительнице Саранска решение переехать на работу и жительство в сельскую местность далось непросто. Однако выбор сделан. Решение жены одобряет и супруг Екатерины.

По словам Екатерины, до двух десятков пациентов приходят каждый день на прием. В основном пожилые люди с жалобами на боли в сердце, высокое давление. В непростых случаях отправляет пациентов для обследования в Лямбирь. Безотлагательно приходится решать проблемы об экстренной помощи. В общем, работы ей хватает.

Источник: "Известия Мордовии".