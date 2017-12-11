"Мордовия" с трудом "выгрызла" победу у "Кристалла" в Саратове

Хоккеисты саранской "Мордовии" одержали тяжелую победу в первом выездном матче с саратовским "Кристаллом". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Юрия Воробьева.
По итогам двух периодов "Кристалл" вел в счете – 2:1. Однако в заключительной 20-минутке гости смогли забросить три шайбы, не пропустив ни одной в ответ.
"Кристалл" – "Мордовия" - 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Шайбы:
0:1 – Швейкин (Колычев) (10:23)
1:1 – Осин (Антипов, Шулев) (34:11)
2:1 – Осин (Антипов) (37:25)
2:2 – Юнышев (Брыкин) (47:55)
2:3 – Нефедов (Юнышев) (52:15)
2:4 – Бадрутдинов (Цицаров) (59:10).