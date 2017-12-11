В Мордовии юные читатели совершили футбольные книгокруизы

К грядущему ЧМ-2018 в Мордовии активно готовится не только лишь спортивная, дорожная и гостиничная инфраструктура. В детских библиотеках республики прошел единый информационный день "Мордовия футбольная".

Вниманию молодых читателей библиотекари предложили широкий выбор литературы о футболистах, самой игре и ее истории. Ребята с удовольствием участвовали в состязаниях, где требовалось продемонстрировать знание спортивной терминологии, символики и т.п.

Особый интерес привлекли подробности о церемонии жеребьевки, которая состоялась не так давно в Москве. Особенно подростков заинтересовали сведения о соперниках сборной России и о государствах, чьи команды будут играть на стадионе "Мордовия–Арена".

Источник: "Известия Мордовии".