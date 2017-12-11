Жительница Саранска обыграла команду знатоков в телеигре "Что? Где? Когда?"

Накануне вопрос инженера из Саранска Татьяны Могиной прозвучал в телеигре "Что? Где? Когда?". Играла команда Виктора Сиднева, в составе которой выступают прославленные магистры Александр Друзь, Максим Поташев.

Вопрос Татьяны выпал в 10-м раунде, когда счет был уже 5:4. Ее загадка – про интересное приспособление, предназначение которого обязаны были отгадать знатоки. На вопрос, что в черном ящике, а там было то, с чем используется необыкновенная штука, показанная знатокам, магистры не сумели дать верный ответ. Как оказалось, это чисто женский вопрос, а за игровым столом сидели только представители сильного пола. Интересное приспособление от жительницы Саранска – это крепление на пальцы для аккуратного использования лака для ногтей.

Обыграв знатоков, Татьяна Могина заработала 90 000 рублей. А накал игры после ее вопроса значительно увеличился. Счет стал - 5:5. Команда взяла решающий раунд, обнулив счет. Однако вопрос с цитатой Льва Толстого принес им победу.

Источник: "Известия Мордовии".