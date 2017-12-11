Житель Мордовии приютил двух пострадавших в ДТП, а те "в благодарность" избили его

Жительница села Новоямская Слобода Ельниковского района обратилась в полицию с заявлением о том, что ее муж стал жертвой сильного избиения. Через некоторое время оперативники были задержаны двое жителей Темникова, 31 и 34 лет.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, все случилось, когда молодые люди распивали спиртное у жертвы в доме. Ранее мужчины знакомы не были. Дело в том, что подозреваемые ехали в Арзамас, однако, проезжая мимо села Новоямская Слобода, вылетели на автомобиле в кювет.

Один из местных жителей предложил жертвам ДТП подождать помощь у него в доме. Новые знакомые стали отмечать встречу и вскоре поссорились. В итоге гости избили радушного хозяина и ушли. Гражданин с множественными переломами ребер оказался в реанимации.

Источник: 13.мвд.рф