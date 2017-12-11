В Мордовии за сутки сгорели три бани

Три бани сгорели в Мордовии в минувшее воскресенье.

Представители ГУ МЧС по РМ сообщили, что первое возгорание случилось в поселке Торбеево около 5:00. Пожарные оперативно потушили здание, не допустив распространения пламени на большую площадь.

Приблизительно в 9:30 их коллеги из Атюрьевского района спешили в деревню Новая Карьга. Там заполыхала баня на Центральной улице. Пламя испортило здание на общей площади 15м2. А около 20:00 пожарные тушили баню в селе Летки Старошайговского района.

К счастью, во всех случаях обошлось без жертв.

Источник: 13.mchs.gov.ru