Мордовские зоозащитники довольны ужесточением уголовного наказания для живодеров

Защитники животных из Мордовии с радостью восприняли принятый Госдумой законопроект об ужесточении уголовного наказания за живодерство. Теперь тем, кто проявляет жестокость в обращении с животными, может грозить до 5 лет лишения свободы. Минимальный срок наказания за такое злодеяние – 3 года заключения. Также вводится наказание для догхантеров и дополнительная ответственность за публичную трансляцию живодерства в Интернете.

"К законопроекту об ужесточении уголовного наказания за живодерство я, как и все зоозащитники России, естественно, отношусь положительно! Его ждали и добивались очень давно. Возможно, именно боязнь уголовного наказания заставит людей не издеваться над беззащитными животными. Главный вопрос остается в его применении, кто будет контролировать его исполнение? Не найдутся ли лазейки для обхождения закона?" – говорит участник группы "Волонтерская помощь бездомным животным Саранска" Светлана Тимофеева.

Источник: "Известия Мордовии".