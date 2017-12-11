Акция "Помоги зимующим птицам" в Саранске: подведены итоги

Во Дворце детского творчества в Саранске состоялось подведение итогов городской акции "Помоги зимующим птицам". Также данному событию были посвящены праздничные мероприятия.

Ребята постарались на славу: в течение ноября они изготавливали кормушки, вывешивали их на пришкольной территории и следили за тем, чтобы в них всегда был корм. Во время праздника в фойе Дворца творчества расположилась выставка кормушек, которые школьники сделали под чутким руководством родителей и учителей.

Кроме того, состоялись выступления воспитанников кружков "Художественное слово" и "Природа и творчество", которые показали творческую инсценировку "Доживем до весны". Послушали ребята и "птичьи трели", исполненные на пан-флейте. Были продемонстрированы слайдовые презентации, в которых рассказывалось о проделанной школьниками работе. В завершении вечера участников акции наградили грамотами и сертификатами.

Источник: "Известия Мордовии".