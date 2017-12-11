"Подломщик" купюр из Саранска "развел" сотрудницу салона сотовой связи

Сотрудницу салона сотовой связи в Саранске наглым образом обманул "подломщик" купюр. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, мужчина попросил продавца обменять пачку купюр номиналом 500 рублей (общей суммой в 30 тысяч рублей) на более крупные банкноты.

Когда женщина начала считать купюры, оказалось, что одной банкноты в пачке не хватает. Тогда злоумышленник забрал деньги обратно, чтобы пересчитать. Затем на глазах у девушки он добавил недостающую купюру, но при этом незаметно вытащил из пачки часть суммы.

В итоге обманутая девушка не стала вновь пересчитывать деньги и выдала аферисту 6 банкнот по 5 тысяч рублей каждая. Недостача была обнаружена только спустя время.

Источник: 13.мвд.рф