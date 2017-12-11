СМИ: в Перу за наркотики задержали выходца из Мордовии

В Перу полиция задержала наркоторговца, приехавшего из Мордовии. Так утверждают СМИ региона-13.

По имеющимся данным, родители 23-летнего молодого человека получили смс, в котором говорится, что их сын задержан полицией Перу за контрабанду наркотиков, и ему грозит длительное заключение. Сообщение было отправлено с перуанского номера. Также речь в сообщении шла о некой гарантии - залоговой сумме, уплата которой позволит родителям увидеть своего сына.

Мать пропавшего парня обратилась в полицию. Было установлено, что гражданин РФ, живущий в Санкт-Петербурге, покинул страну в ноябре текущего года. Из столичного аэропорта молодой человек вылетел в Испанию. Самолет следовал по направлению Москва - Мадрид. Далее выходец из РМ покинул промежуточный пункт и направился к берегам Тихого океана, о чем свидетельствуют купленные билеты.

Полиция продолжает выяснение обстоятельств инцидента, так как на связь молодой человек все еще не вышел.

Источник: "Известия Мордовии".