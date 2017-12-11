График работы фабрики новогодних игрушек в Саранске

В Республиканском краеведческом музее в Саранске накануне Нового года пройдут мастер-классы по изготовлению елочных украшений. Все желающие смогут самостоятельно смастерить поделки и игрушки. Помогать и наставлять граждан будут опытные специалисты.

26 декабря – делаем "Веселый самолетик" из палочек для мороженого и бельевых прищепок;

27 декабря – мастерим красивую новогоднюю игольницу-шкатулку, которая пригодится для хранения различных мелочей;

28 декабря – можно узнать секреты создания винтажной "мини-елочки";

29 декабря – мастер-класс по изготовлению вязаного Деда Морозика;

30 декабря – изготавливаем сладкую елочку из конфет.

Организаторы предоставляют все необходимые для рукоделия материалы, но изготовленные своими руками творения каждый забирает с собой.

Источник: "Известия Мордовии".