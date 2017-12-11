Жители села в Торбеевском районе спасли прикованную к постели женщину от гибели на пожаре

В селе Варжеляй Торбеевского района Мордовии произошел пожар в частном доме. К счастью, соседи вовремя успели спасти хозяйку.

Огонь заметили работник администрации сельского поселения Лидия Федосейкина и два местных жителя - Василий Седов и Петр Чапайкин. Мужчины ворвались в пылающий дом, где находилась прикованная к постели Таисия Гордеева. Женщина была спасена от неминуемой гибели, после чего пожарные ликвидировали огонь.

Глава сельского поселения направил ходатайство в МЧС России по РМ о поощрении односельчан за их геройский поступок.

Источник: "Известия Мордовии".