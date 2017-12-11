Сладкие новогодние подарки от главы Мордовии получат около 90 тысяч детей

С 18 декабря маленькие жители Мордовии начнут получать сладкие подарки от главы региона Владимира Волкова. Ежегодно сладости получают около 90 тысяч мальчиков и девочек. Эта традиция существует уже много лет.

Как пояснили в министерстве социальной защиты, труда и занятости населения РМ, новогодние подарки от главы РМ получат все дети до 13 лет включительно, проживающие в сельской местности; дети работников бюджетной сферы; дети из малообеспеченных и многодетных семей; дети-инвалиды до 18 лет; дети из приемных семей и находящиеся под опекой; ребятишки из семей, где оба родители – инвалиды, а также ряд других категорий.

Раздавать подарки будут на новогодних мероприятиях.

Источник: "Известия Мордовии".