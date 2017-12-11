В Мордовии вынесли приговоры членам банды налетчиков на отделения почты

В Саранске осудили банду налетчиков на почтовые отделения. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что четверо мужчин обвинялись в разбойных нападениях на отделения почты в селах Дубенки и Ждамирово Сурского района Ульяновской области. Преступления были совершены в 2015-2016 годах.

Бандитами оказались трое жителей Тольятти и уроженец села Дубенки в возрасте от 37 до 47 лет. Все они занимались строительными работами в Самарской области и были судимы.

В итоге осужденные получили от суда различные наказания - от 4,5 до 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: 13.мвд.рф