Недалеко от границы Мордовии произошел массовый отстрел кабанов

В Пензенской области, недалеко от границы с Мордовией группа неизвестных браконьеров расстреляла стадо кабанов. На данный момент известно о 12 погибших животных, о чем сообщают пензенские СМИ. Скорее всего, несколько туш злоумышленники успели увезти.

По предварительным данным, в бойне участвовало не менее 7 человек. Они загнали семейство кабанов в глубокий овраг и открыли по животным пальбу. В отделе охотнадзора минлесхоза Пензенской области сообщили, что отстрел, очевидно, был незаконным. Если это будет доказано, то по данному факту заведут уголовное дело.

В настоящее время стрелков разыскивает полиция.

Источник: Пензенское информационное агентство