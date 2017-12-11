В филиале «Мордовэнерго» подведены итоги противопожарного смотра-конкурса

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние среди производственных отделений (ПО) филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго». Цель конкурса - улучшение противопожарного состояния и совершенствование уровня пожарной профилактики на объектах. Еще одна важная задача – совершенствование подготовки персонала по отработке действий при возникновении и ликвидации очагов возгорания, а также активизация внедрения систем противопожарной защиты, обеспечения их надежной эксплуатации и технического обслуживания.

Специальная комиссия, в которую вошли представители службы производственной безопасности и производственного контроля, логистики и МТО, службы технического обслуживания и ремонтов, транспортного обеспечения, оценивала участников более чем по 80 критериям. Среди них укомплектованность автоматическими установками пожарной сигнализации, соблюдение правил хранения пожароопасных материалов, выполнение противопожарных мероприятий по содержанию подстанций, а также применение современных систем и средств пожарной безопасности для защиты энергообъектов производственных отделений.

По итогам конкурса лучшим признано Краснослободское ПО, второе место заняло Комсомольское ПО, третье - Ковылкинское ПО, четвертое – Саранское ПО.