«Помоги, не касаясь»: 100 рублей через QR-код на оказание помощи детям-бабочкам

Плакаты с QR-кодом «Помоги, не касаясь» появятся в декабре в отделениях «Почты России» и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей России. Об этом рассказал фонд «Дети-бабочки» на благотворительной ярмарке «Душевный Bazar», которая прошла 10 декабря в Москве.

Посетители ярмарки среди привычных сувенирных прилавков могли видеть большой стенд проекта «Помоги, не касаясь», который представил новый вид digital-благотворительности.

Цель проекта — сбор средств для оказания помощи детям, родившимся с редким генетическим заболеванием «буллезный эпидермолиз». Болезнь делает кожу ребёнка настолько чувствительной, что любое прикосновение может причинить боль. Полного излечения от буллёзного эпидермолиза пока не существует. Но это не значит, что жизнь детей-бабочек нельзя облегчить — каждый может это сделать без единого касания.

Чтобы помочь, нужно считать QR-код смартфоном и затем провести платеж банковской картой. Пожертвование в 100 рублей тут же будет перечислено на счет фонда. Для обладателей гаджетов Apple с iOS 11 сканирование QR-кода ещё проще — с помощью камеры. Достаточно лишь открыть камеру, навести её на QR-код и перейти по всплывшему уведомлению «Открыть сайт в Safari» на страницу платежа.

В декабре плакаты с QR-кодом «Помоги, не касаясь» появятся в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» почти в 500 городах, а также в 15 тысячах отделений «Почты России» по всей стране.

«Для нас очень важно помогать фонду «Дети-бабочки» и участвовать в уникальном для России проекте digital-благотворительности. Постеры акции появятся в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» почти в 500 городах. Мы выбрали офисы, которые расположены в крупных торговых центрах и на улицах с большим трафиком, — так максимальному количеству горожан будет удобно зайти в «Ростелеком» и помочь детям-бабочкам. Помогать стало еще проще и быстрее», — рассказал Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы».

«Мы рады оказать содействие такому важному проекту. Отделения Почты России находятся в шаговой доступности, ежедневно их посещают миллионы клиентов. Желающие оказать помощь детям смогут совершить бесконтактную оплату через QR-код всего за несколько секунд. Мы рассчитываем, что благодаря нашему участию в этом уникальном проекте он получит максимально широкую поддержку», — отметила Инесса Галактионова, заместитель генерального директора «Почты России» по почтовому бизнесу.

Все средства, перечисленные через QR-код «Помоги, не касаясь», пойдут на оказание помощи подопечным фонда «Дети-бабочки».