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Сбор закончен! Нужная сумма на лечение Кирилла Галкина собрана

Сбор закончен! Нужная сумма на лечение Кирилла Галкина собрана

Сбор средств на спасение четырёхлетнего Кирилла Галкина из Саранска завершен. Сегодня, 11 декабря, об этом сообщили администраторы группы, созданной в соцсети для помощи в спасении "мраморного мальчика".

Масштабная акция по сбору средств на лечение Кирилла Галкина, развернувшаяся в Мордовии с начала ноября, объединила всю республику. В Саранске прошла серия благотворительных акций в поддержку ребенка с диагнозом остеопетроз. На призыв о помощи маленькому Кириллу откликнулись тысячи неравнодушных людей.

Родители Кирилла благодарят всех, кто помогал семье со сбором средств, поддерживал их и желал здоровья мальчику. 

Напомним, Кирилл Галкин нуждается в экстренной трансплантации костного мозга. Израильская клиника Хадасса, которая проводит лечение данного заболевания, готова к поиску неродственного донора, проведению операции и шести месяцам реабилитации пациента.

Ситуация с поиском донора также будет освещаться в группе в соцсети. 

Источник: https://vk.com/kirillhelp_sos_osteopetroz 
     