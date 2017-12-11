Сбор закончен! Нужная сумма на лечение Кирилла Галкина собрана

Сбор средств на спасение четырёхлетнего Кирилла Галкина из Саранска завершен. Сегодня, 11 декабря, об этом сообщили администраторы группы, созданной в соцсети для помощи в спасении "мраморного мальчика".

Масштабная акция по сбору средств на лечение Кирилла Галкина, развернувшаяся в Мордовии с начала ноября, объединила всю республику. В Саранске прошла серия благотворительных акций в поддержку ребенка с диагнозом остеопетроз. На призыв о помощи маленькому Кириллу откликнулись тысячи неравнодушных людей.

Родители Кирилла благодарят всех, кто помогал семье со сбором средств, поддерживал их и желал здоровья мальчику.

Напомним, Кирилл Галкин нуждается в экстренной трансплантации костного мозга. Израильская клиника Хадасса, которая проводит лечение данного заболевания, готова к поиску неродственного донора, проведению операции и шести месяцам реабилитации пациента.



Ситуация с поиском донора также будет освещаться в группе в соцсети.

Источник: https://vk.com/kirillhelp_sos_osteopetroz

