"Мордовия" разгромила "Кристалл" в Первенстве ВХЛ и оторвалась от "Тамбова" на 7 очков

Саранская "Мордовия" обыграла саратовский "Кристалл" во втором матче очередного тура Первенства ВХЛ. Встреча в Саратове завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. По две шайбы в составе победителей забросили Брыкин и Бадрутдинов, еще один раз отличился Колычев.

Таким образом, "Мордовия" за два тура до конца первого этапа оторвалась от идущего вторым "Тамбова" на 7 баллов.

"Кристалл" – "Мордовия" - 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Шайбы:

0:1 – Брыкин (Саразов, Саетов) (03:32)

0:2 – Колычев (Ахметзянов, Медведев) (23:14)

0:3 – Бадрутдинов (Ахметзянов) (31:50)

0:4 - Бадрутдинов (Ахметзянов) (35:17)

0:5 – Брыкин (Дубинин, Абозин) (55:08) (больш.).