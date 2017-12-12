"Мордовия" разгромила "Кристалл" в Первенстве ВХЛ и оторвалась от "Тамбова" на 7 очков

Саранская "Мордовия" обыграла саратовский "Кристалл" во втором матче очередного тура Первенства ВХЛ. Встреча в Саратове завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. По две шайбы в составе победителей забросили Брыкин и Бадрутдинов, еще один раз отличился Колычев.
Таким образом, "Мордовия" за два тура до конца первого этапа оторвалась от идущего вторым "Тамбова" на 7 баллов.
"Кристалл" – "Мордовия" - 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Шайбы:
0:1 – Брыкин (Саразов, Саетов) (03:32)
0:2 – Колычев (Ахметзянов, Медведев) (23:14)
0:3 – Бадрутдинов (Ахметзянов) (31:50)
0:4 - Бадрутдинов (Ахметзянов) (35:17)
0:5 – Брыкин (Дубинин, Абозин) (55:08) (больш.).