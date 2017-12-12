Юрий Воробьев: "В силу физиологических особенностей "Кристалл" немного подсел во 2-м матче"

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев прокомментировал две победы над саратовским "Кристаллом" (4:2 и 5:0) в рамках Первенства ВХЛ. Благодаря этим результатам саранская команда осталась на первом месте в турнирной таблице, оторвавшись от идущего вторым "Тамбова" на 7 очков.

"Обе игры были хорошие. Результатом доволен, а вот качеством не очень. В силу того, что мы опытней и постарше, должны показывать более, скажем так, зрелищную игру. Вот именно этого пока не получается.

В силу, наверное, физиологических особенностей соперник немного подсел во втором матче, и нам было, скорее всего, проще. Но повторюсь еще раз, той игры, какой хотелось увидеть от своих игроков, не было", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru