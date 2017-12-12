89-летний житель Мордовии утонул в реке около дома

Пожилой житель села Троицк Ковылкинского района погиб в ледяной воде. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, тело 89-летнего мужчины было найдено 9 декабря.

О пропаже дедушки сообщили его сестры, пришедшие к нему в гости и не заставшие хозяина дома. Труп мужчины был обнаружен на берегу небольшой речки, протекающей рядом с его домом. Половина туловища погибшего находилась в воде.

По предварительным данным, мужчина упал с крутого берега и не смог самостоятельно выбраться на поверхность.

Как сообщалось в сентябре, житель Краснослободского района утонул на реке Мокша. Трагедия произошла не в последнюю очередь из-за нетрезвого состояния жертвы.

Источник: 13.mchs.gov.ru