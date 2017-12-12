Мордовский биатлонист Николай Дмитриев завоевал серебро на этапе Кубка России среди юниоров

В Тюменской области завершился второй этап Кубка России по биатлону. Соревнования планировалось провести в Уфе, однако из-за плохой погоды они были перенесены в Уват.

В индивидуальной гонке среди юниоров (15 км, 4 огневых рубежа) вторым финишировал воспитанник СШОР Мордовии по зимним видам спорта Николай Димитриев. Его отставание от победителя – Вячеслава Малеева из Тюменской области, составило 6 секунд. Другие представители Мордовии, Кирилл Ануфриев и Андрей Кричун, заняли соответственно 13-е и 35-е места.

В аналогичной гонке среди мужчин первенствовал Павел Магазеев. Ранее он выступал за Мордовию, а сейчас представляет Санкт-Петербург.