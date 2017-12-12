Центр выдачи паспортов болельщика вскоре начнет работать в Саранске

В Саранске через некоторое время начнут работать центры выдачи паспортов болельщика. Аналогичные центры начнут работать еще в нескольких городах, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира по футболу: в Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Для оформления паспорта нужно пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru.

Паспорт болельщика - документ, обязательный для всех зрителей матчей ЧМ-2018 в России, необходимый для прохода на стадион. Паспорт болельщика оформляется бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.

Источник: "Известия Мордовии".

Источник: Интерфакс