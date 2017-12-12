Полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода в Атемаре

Полиция Мордовии разыскивает водителя, который сбил пешехода на улице Новая в селе Атемар.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, предположительно виновник находился за рулем автомобиля ВАЗ-2114 темного цвета. Пострадавший шел по краю дороги.

В результате ДТП пешехода доставили в больницу и оказали помощь. К счастью, травмы были не опасны.

По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, в Лямбирском районе Мордовии произошло смертельное ДТП. На 1-м км автодороги "Подъезд к го Саранск от автодороги М-5 "Урал" автомобиль "Лада Приора" сбил женщину.

Источник: gibdd.ru/r/13