Петр Тултаев рассказал, как будут отдыхать дети в Саранске зимой

Мэр Саранска Петр Тултаев подчеркнул, что власти города должны обеспечить детям достойный зимний отдых.

"Все школьники в дни новогодних каникул должны быть заняты!" – такую мысль Тултаев высказал на очередном совещании в администрации столицы РМ.

В период рождественских праздников по всему городу будут работать спортивные и развлекательные площадки. Местом концентрации детей станут городские парки, катки и пункты проката лыж. В морозную погоду ребятне можно будет согреться горячим чаем и полакомиться свежей выпечкой, которую будут продавать в многочисленных буфетах.

Источник: adm-saransk.ru