Губернатор Пензенской области похвалил Мордовию за подготовку к новогодним праздникам

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев раскритиковал темпы оформления региона к новогодним праздникам. Как сообщают местные СМИ, губернатор поручил региональным министрам в ближайшую субботу проверить каждый свое направление, проанализировать, как учреждения готовятся к Новому году.

В качестве образца для подражания Белозерцев привел Мордовию.

"Работа в этом году ведется недостаточно эффективно. В прошлом году мы выделяли деньги из бюджета, подключали бизнес. Но, например, Мордовия, опережает нас в этом вопросе. Время еще есть, нужно поправить положение", - заявил Иван Белозерцев.

Источник: Пензенская правда