Представители саранского клуба "Вымпел" выиграли первенство городского округа по армспорту

В Саранске состоялось первенство городского округа по армспорту. В соревнованиях приняли участие представители Мордовии, Чувашии, а также Пензенской, Нижегородской, Московской областей. Были и гости из-за рубежа – спортсмены из Таджикистана и Туркменистана. В общей сложности за медали первенства боролись свыше 100 спортсменов, представляющие 21 команду.

Победителями в командном зачете (4 результата у мужчин + 2 результата у юниоров + 2 результата у женщин) стали представители саранского спортклуба "Вымпел". Победителями в личном первенстве в своих весовых категориях стали:

среди юниоров до 21 года – Владислав Тимошенко (МГУ), Владимир Левщанов (Ардатов), Евгений Янкин ("Вымпел"), Вячеслав Добров (Пензенская область);

среди мужчин – Дмитрий Бусаргин ("Вымпел"), Андрей Спичков (Нижегородская область), Евгений Миранец ("Вымпел"), Александр Просвирнин ("Вымпел"), Владимир Грушин (Пензенская область), Михаил Танаев ("Вымпел");

среди женщин – Таисия Талабаева (Пензенская область), Ирина Каляткин ("Вымпел"), Наталья Павлова (Пензенская область).

В абсолютной весовой категории первенствовал Михаил Танаев ("Вымпел").

Источник: adm-saransk.ru