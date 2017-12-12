В Саранске начался набор в школу "Деда Мороза и Снегурочки"

Во вторник, 19 декабря, торжественно откроется ежегодная школа "Деда Мороза и Снегурочки".

Сообщается, что на базе Мордовского республиканского молодежного центра будут проходить занятия, на которых будущие главные герои новогодних праздников в полной мере смогут раскрыть собственный творческий потенциал, научатся находить общий язык с ребятами разного возраста, отвечать даже на самые каверзные детские вопросы и создавать волшебное новогоднее настроение.

Выпускникам данной необычной школы предстоит ответственная миссия – они будут поздравлять с Новым годом и Рождеством детишек из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, которым так важна поддержка.

Сейчас все желающие могут записаться в школу добрых волшебников, а их много, особенно среди студентов.

Источник: "Известия Мордовии".